WSJ: Boeing намерен создать систему для защиты самолетов от преднамеренных крушений

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Американская компания Boeing планирует разработать систему, которая сможет защитить принадлежащие ей самолеты от случайных и преднамеренных крушений. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, руководство считает угрозу преднамеренных крушений одной из главных причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Поэтому организация хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения.

"Хотя Boeing планирует оставить за пилотами окончательное право решать, как будут летать новые самолеты <...>, продвинутые компьютеры этих летательных средств, как ожидается, будут иметь новые автоматизированные предохранительные системы, которые могли бы усложнить случайное или преднамеренное крушение", – говорится в публикации.

При этом компания запатентовала систему удаленного автопилотирования еще в 2006 году. Механизм заключается в том, что при попытке захвата воздушного судна система отключает управление со стороны пилотов. Однако в пассажирских самолетах из-за угрозы взлома такие системы так и не внедрили.

Поводом для разработки системы стал инцидент, произошедший с бортом авиакомпании Flydubai. 30 сентября воздушное судно выполняло рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Позднее авиакомпания подтвердила, что во время полета между пилотами произошла драка. Затем в СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Позже оба пилота были доставлены в ОАЭ под охраной.

Израиль квалифицировал произошедшее как попытку теракта. ОАЭ также рассматривают теракт в числе возможных версий.