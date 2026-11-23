Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку беспилотников сразу над 6 районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

По словам главы области, воздушные цели обнаружили минувшей ночью. Всего военные уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов.

Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. Оба получили ранения: мужчину госпитализировали с осколочными повреждениями, подросток получил акубаротравму.