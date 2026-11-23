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Прежняя американская администрация и британское правительство не были заинтересованы в прекращении боевых действий между Россией и Украиной. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, вспоминая переговоры двух стран в Стамбуле в 2022 году, сообщает газета Akşam.

По словам экс-министра, на встрече российская и украинская делегации провели содержательные обсуждения и приблизились к договоренности о прекращении огня. Однако дальнейшее развитие событий не позволило завершить переговорный процесс.

"К сожалению, некоторые наши союзники не хотели, чтобы война закончилась. Прежде всего – тогдашняя администрация США и правительство Великобритании", – заявил Чавушоглу.

При этом бывший министр подчеркнул, что усилия Турции не ограничивались организацией встречи в Стамбуле. Он напомнил о посреднической роли страны при заключении зерновой сделки, применении положений Конвенции Монтре и организации обменов пленными.

Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вновь готова предложить Стамбул в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, турецкая сторона готова использовать все инструменты дипломатии.