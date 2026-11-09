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09 ноября, 15:37

Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине в Стамбуле

Фото: AP/EPA/POOL/JEON HEON-KYUN

Турция готова вновь предложить Стамбул в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Анкара играет важную роль в мирном процессе. В пример Эрдоган привел предыдущие переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, а также предложение Турции по зерновому коридору и участие страны в обменах пленными. По его словам, турецкая сторона готова использовать все инструменты дипломатии.

Турецкий президент также сообщил о намерении продолжить контакты с Владимиром Путиным по теме урегулирования. Он напомнил, что стороны уже обсуждали эти вопросы и вернутся к ним вновь. Кроме того, Эрдоган отметил, что на прошлой неделе общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживает связь с главой Белого дома Дональдом Трампом, европейскими лидерами, а также всеми вовлеченными сторонами.

Он добавил, что Анкара делает все возможное для прекращения боевых действий и поддерживает усилия Трампа.

Ранее Эрдоган сообщал о планах в ближайшее время обсудить с Путиным украинский вопрос. Он хотел бы подробнее рассмотреть российскую позицию в конфликте. Также турецкий президент намерен представить коллеге итоги встречи с Зеленским в Стамбуле, которая прошла 31 октября.

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