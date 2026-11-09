Несовершеннолетний водитель Hyundai устроил ДТП в Москве с тремя пострадавшими

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве несовершеннолетний водитель Hyundai устроил ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

По данным ведомства, подросток 2009 года рождения, не имея водительских прав, двигался на автомобиле Hyundai по Машкинскому шоссе. Юноша не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате пострадали он и трое его пассажиров 2007 и 2009 годов рождения. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее два человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юго-востоке столицы. ДТП произошло на Сормовской улице. Столкнулись грузовая машина и автомобиль ВАЗ, в котором находились пострадавшие. Обоих госпитализировали в городские больницы.

