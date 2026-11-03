Водитель угнанного авто устроил погоню и сбил девушку на севере Москвы

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве молодого человека, который управлял угнанным автомобилем и сбил девушку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ночью патруль на Дмитровском шоссе обратил внимание на отечественную машину в транспортном потоке, которая числилась в угоне. Останавливаться водитель не стал и попытался скрыться. Во время погони он наехал на пешехода.

Вскоре автомобиль удалось заблокировать, а мужчину за рулем – задержать. Как сообщили в ведомстве, нарушителем оказался уроженец Мордовии 2006 года рождения. Росгвардейцы доставили его в отдел полиции.

Девушку, которую сбил автомобиль, отвезли в одну из городских больниц. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее грузовик наехал на пешехода на Новокуркинском шоссе. Гражданин переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии он скончался, на месте ЧП работали оперативные службы.