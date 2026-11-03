Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на проспекте Мира, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 91. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону центра затруднено на 2,5 километра: автомобили едут по трем полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.



Ранее два автомобиля столкнулись на улице Каховке в районе дома 29а. До этого авария с участием двух авто произошла на внешней стороне 27-го километра МКАД перед съездом № 28. Из-за происшествия движение было затруднено на протяжении 2,3 километра.

