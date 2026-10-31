ДТП произошло на внешней стороне 27 км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне 27 километра МКАД, перед съездом № 28. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По информации ведомства, на месте аварии работают городские оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства столкновения, сведения о пострадавших пока уточняются.

Из-за происшествия движение затруднено на протяжении 2,3 километра. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка под колесами электропоезда на Ярославском направлении МЖД. Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Малинковская – мальчик находился рядом с путями и попал в габарит приближавшегося состава, следовавшего из Пушкино в столицу.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые привели к гибели ребенка.

