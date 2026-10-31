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31 октября, 16:33

Общество

Более 30 школ креативных индустрий откроются в России в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2027 году в 32 регионах России планируют создать 33 школы креативных индустрий. Впервые такие учреждения появятся в Республике Алтай, Крыму, Кабардино-Балкарии, Ивановской и Пензенской областях, сообщила заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

В Кабардино-Балкарии предусмотрено открытие сразу двух школ – в поселке городского типа Кашхатау Черекского муниципального района и сельском поселении Анзорей Лескенского муниципального района.

На закупку современного технологического оборудования для новых учреждений из федерального бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.

По словам Алексеевой, развитие креативных индустрий требует подготовки квалифицированных специалистов, которым необходимы не только знания в выбранной области, но и актуальные практические и концептуальные навыки. Для молодых людей, отметила замминистра, создаются условия, позволяющие получить необходимые компетенции.

Сейчас школы креативных индустрий работают в 68 регионах страны. Всего открыто 146 таких учреждений, где занимаются более 20 тысяч подростков. К 2030 году их количество планируют увеличить до 260, а число учащихся должно превысить 30 тысяч человек.

Школы создают при поддержке Минкультуры России с 2022 года на базе государственных и муниципальных учреждений культуры. Они оснащаются современным оборудованием, а подростки могут осваивать звукорежиссуру, современную электронную музыку, фото- и видеопроизводство, анимацию, 3D-графику, дизайн и интерактивные цифровые технологии.

Ранее Минпросвещения России сообщило о подготовке специального урока по историческим событиям фильма "Рождение империи". Занятие проведут в школах по всей стране – ученики смогут закрепить полученные знания и обсудить содержание картины с педагогами.

Кроме того, для школьников и студентов организуют показы фильма – детям от 12 до 14 лет его продемонстрируют в школах, а учащиеся старше 14 лет и студенты колледжей смогут посетить кинотеатры по программе "Пушкинская карта".

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