Совфед предложил отменить заочное обучение по ряду инженерных специальностей

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Совет Федерации рекомендовал Минобрнауки РФ исключить возможность заочного обучения по отдельным инженерным и техническим специальностям. Это следует из проекта постановления верхней палаты парламента.

Предлагается актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Ограничения должны коснуться направлений подготовки в области инженерного дела, технологий и технических наук, которые связаны с обеспечением технологической независимости и технологического лидерства России.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила пересмотреть перечень специальностей в российских вузах и исключить устаревшие направления подготовки. Вместо них, по ее мнению, следует развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом.

В частности, Матвиенко призвала пересмотреть подготовку по направлениям "Реклама и связи с общественностью" и "Государственное и муниципальное управление", а также оценить эффективность заочного образования и его пригодность для подготовки квалифицированных инженеров.

