Премьер Норвегии Стере попросил газету FT исправить статью о разговоре с Путиным

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от британской газеты Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре Владимира Путина с премьером Норвегии и лидером Финляндии. Об этом он заявил телеканалу TV2.

В статье FT, опубликованной 27 октября, утверждалось, что значительную часть беседы российский лидер посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". По данным неназванных источников издания, Стере и президент Финляндии Александр Стубб вместо обсуждения путей завершения конфликта выслушивали продолжительную речь о его причинах.

Стере отверг эту версию и сообщил, что норвежская сторона обратилась в редакцию Financial Times с просьбой внести исправления. По его словам, изложенная газетой информация не соответствует действительности.

Норвежский премьер пояснил, что Путин представил собственный взгляд на ситуацию и рассказал о событиях с 2014 года до настоящего времени. Поэтому утверждение о том, что российский президент говорил преимущественно о средневековой славянской истории, Стере назвал "попросту неправильным".

По оценке главы норвежского правительства, участники беседы распределили время выступлений примерно поровну.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере, состоявшийся 27 октября, вызвал разногласия среди европейских стран, поддерживающих Киев. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в открытую выразила недовольство тем, что финский и норвежский лидеры не согласовали беседу с другими европейскими государствами.