Аэропорт Домодедово работает штатно после ночных ограничений на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Международный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после временных ограничений на полеты, вводившихся ночью 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Несмотря на два временных ограничения этой ночью использования воздушного пространства в районе аэродрома, Домодедово работает в штатном режиме", – указали в пресс-службе и добавили, что задержек рейсов нет.

Ограничения на полеты в Домодедово, Внуково и Жуковский вводили ночью 29-го числа для обеспечения безопасности полетов. Позднее все ограничения сняли и авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.



При этом в аэропорту Шереметьево рассказывали об открытии части первого этажа паркинга терминала B. Это произошло после проведенного здесь ремонта. В ходе работ специалисты обновили напольное покрытие, которое стало более износостойким.

