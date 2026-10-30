Российский пломбир вызвал ажиотаж у участников саммита "Россия – Африка"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Максим Блинов

Российское мороженое вызвало большой интерес у африканских предпринимателей, приехавших в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита "Россия – Африка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Африканского бизнес-клуба в России Луиса Гоуенда.

После завершения конференции "Бизнес-диалог Москва – Африка" гостям предложили чай, кофе и мороженое. Именно последнее стало главным угощением – участники мероприятия с удовольствием пробовали шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

По словам Гоуенда, во многих африканских странах мороженое считается деликатесом, поскольку остается доступным преимущественно представителям среднего класса. Сам бизнесмен признался, что с детства воспринимал этот продукт как нечто необычное.

На саммите "Россия – Африка" Владимир Путин посетил стенд RT, где вместе с африканскими лидерами и другими гостями попробовал мороженое. Глава государства угостил российским пломбиром руководителей делегаций, прибывших на саммит, а также взял стаканчик мороженого себе.

Кроме того, Путин принял участие в пленарном заседании и провел для гостей экскурсию по выставке передовых российских разработок в ключевых отраслях экономики и социальной сфере.

