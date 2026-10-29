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29 октября, 12:29

Политика

Путин поздравил с днем рождения президента Намибии и подарил букет цветов

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Григорий Сысоев

Владимир Путин поздравил главу Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Церемония прошла в Кремле перед началом пленарного заседания третьего саммита "Россия – Африка". Поздравляя коллегу, Путин вручил ей цветы.

Нетумбо Нанди-Ндаитва отмечает день рождения 29 октября. Она стала первой женщиной на посту президента Намибии.

Кроме того, российский лидер угостил мороженым отечественного производства глав делегаций, которые прибыли на саммит. Один стаканчик пломбира Путин взял и себе.

Также российский лидер провел для гостей экскурсию по выставке, посвященной передовым отечественным решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу государства "доминирующим экскурсоводом".

Товарооборот между Россией и странами Африки может превысить 50 млрд долларов

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