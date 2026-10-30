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30 октября, 12:02

Экономика

В Москве пройдет бесплатный форум для женщин-предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве проведут бесплатный форум для женщин, которые только собираются открыть собственное дело или уже занимаются предпринимательством. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Организатором выступило ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Форум "Бизнес на шпильках" пройдет 13 ноября с 11:00 до 17:00 в "Цифровом деловом пространстве" по адресу улица Покровка, дом 47. Для участия нужна предварительная регистрация на портале МБМ.

Программу откроет основатель PR-агентства и совладелец делового издания Мария Лапук. Она объяснит, как совмещать личную жизнь и карьеру.

Тему баланса между развитием своего дела, личными целями и другими сторонами жизни продолжит панельная дискуссия "Энергия возможностей". Опытом создания и роста бизнеса, а также поиска новых возможностей для дела и персонального развития поделятся предпринимательницы из разных отраслей.

Среди спикеров – соосновательница косметической компании Ирина Амосова и основательница бренда женской одежды Александра Тарловская. Модерировать дискуссию будет основательница коммуникационного агентства и главный редактор сетевого журнала Полина Правда.

Далее состоится показ мод дизайнера-модельера, продюсера и создателя детской программы на телевидении Елены Мелякиной. О том, как создавать и продвигать продукцию в индустрии красоты, расскажет основательница известных косметических брендов Наталья Ракоч. Речь пойдет о том, как сделать продукт узнаваемым, выстроить стратегию продвижения через сторителлинг и привлечение лидеров мнений.

В сессии "Лекторий личной эффективности" эксперты объяснят, как ставить цели и добиваться их, организовывать работу при многозадачности и применять инструменты тайм-менеджмента, а также как выстраивать взаимодействие с представителями нового поколения среди сотрудников и клиентов.

Спикерами выступят предприниматель и эксперт в сфере недвижимости Светлана Гоненко, вице-председатель Московского городского отделения "Опоры России" Елена Краснова, гендиректор консалтинговой группы Наталья Голоснова, бизнес-психолог Надежда Шевченко и HR-консультант Зулия Лоикова.

Отдельный мастер-класс "Как построить успешный бизнес в любой сфере, независимо от прежнего опыта" проведет исполнительный директор и управляющий партнер компании – производителя флагов Анна Сторублева. Участницы узнают, какие умения из их прошлой работы пригодятся в бизнесе, как организовать взаимодействие с заказчиками и персоналом и какие просчеты часто допускают новички.

Тем, кто рассматривает открытие бизнеса в индустрии красоты, адресован практикум "Красивый бизнес. Сложные правила. Клиника косметологии изнутри". Его проведет руководитель корпоративного университета сети косметологических клиник, исполнительный директор профессионального объединения клиник эстетической медицины Светлана Черемхина. Участницы разберут выбор бизнес-модели клиники косметологии, финансовое планирование, лицензирование, подбор помещения, оборудования и персонала.

На форуме будет работать менторская гостиная. Там можно получить индивидуальные рекомендации опытных предпринимателей по открытию и развитию своего дела.

На площадке также организуют фотозону, презентацию профессиональных средств по уходу за кожей, демонстрацию цифровой диагностики ее состояния с помощью искусственного интеллекта и шоу парикмахерского искусства.

Между тем фонд "Московский инновационный кластер" 5 ноября проведет бесплатный онлайн-вебинар "Патентование ИТ-решений: возможности и особенности правовой защиты". Предпринимателям расскажут о способах патентования и вопросах правовой защиты на всех стадиях формирования ИТ-продукта.

"Интервью": Сергей Чумичев – о поддержке начинающих предпринимателей

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