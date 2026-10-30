Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 16:18

Политика

Минюст РФ внес 11 иностранных организаций в перечень нежелательных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, пополнился на 11 позиций. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

В список вошли:

  • Universal Peace Federation ("Федерация за всеобщий мир") из США;
  • Women's Federation for World Peace ("Федерация женщин за мир во всем мире") из США;
  • "Объединенная помощь Украине" из США;
  • "Общество Сенатской площади" из США;
  • правозащитная группа "Сечь" с Украины;
  • "Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете" из Германии;
  • "Антивоенная пасторская инициатива" из Эстонии;
  • Vidim Books из Словакии;
  • "Тбилисский ингушский культурный центр" из Грузии;
  • "Платформа для диалога с российскими демократическими силами" из Франции;
  • "Федерация семей за объединение и мир во всем мире" из Южной Кореи.

Ранее министерство включило журналиста Максима Курникова в реестр иностранных агентов. Выяснилось, что мужчина участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

По данным Минюста, журналист выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также материалы антироссийской направленности.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика