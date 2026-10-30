Минюст РФ внес 11 иностранных организаций в перечень нежелательных

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Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, пополнился на 11 позиций. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

В список вошли:



Universal Peace Federation ("Федерация за всеобщий мир") из США;

Women's Federation for World Peace ("Федерация женщин за мир во всем мире") из США;

"Объединенная помощь Украине" из США;

"Общество Сенатской площади" из США;

правозащитная группа "Сечь" с Украины;

"Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете" из Германии;

"Антивоенная пасторская инициатива" из Эстонии;

Vidim Books из Словакии;

"Тбилисский ингушский культурный центр" из Грузии;

"Платформа для диалога с российскими демократическими силами" из Франции;

"Федерация семей за объединение и мир во всем мире" из Южной Кореи.

Ранее министерство включило журналиста Максима Курникова в реестр иностранных агентов. Выяснилось, что мужчина участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

По данным Минюста, журналист выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также материалы антироссийской направленности.

