30 октября, 16:18Политика
Минюст РФ внес 11 иностранных организаций в перечень нежелательных
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, пополнился на 11 позиций. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.
В список вошли:
- Universal Peace Federation ("Федерация за всеобщий мир") из США;
- Women's Federation for World Peace ("Федерация женщин за мир во всем мире") из США;
- "Объединенная помощь Украине" из США;
- "Общество Сенатской площади" из США;
- правозащитная группа "Сечь" с Украины;
- "Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете" из Германии;
- "Антивоенная пасторская инициатива" из Эстонии;
- Vidim Books из Словакии;
- "Тбилисский ингушский культурный центр" из Грузии;
- "Платформа для диалога с российскими демократическими силами" из Франции;
- "Федерация семей за объединение и мир во всем мире" из Южной Кореи.
Ранее министерство включило журналиста Максима Курникова в реестр иностранных агентов. Выяснилось, что мужчина участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.
По данным Минюста, журналист выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также материалы антироссийской направленности.