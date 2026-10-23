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23 октября, 17:07

Политика

Минюст внес журналиста Максима Курникова в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России включил журналиста Максима Курникова в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Курников участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России. По данным ведомства, журналист выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также материалы антироссийской направленности.

Кроме того, он взаимодействовал с иностранными агентами и нежелательной организацией. Курников проживает за пределами России.

В обновленный реестр также внесли новосибирскую активистку Елену Шувалову. По данным Минюста, она распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, участвовала в распространении материалов иностранных агентов и взаимодействовала с ними.

Кроме того, ведомство указало на поддержку Шуваловой лиц, включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Иностранным агентом признан общественно-политический проект BEYOND PROPAGANDA. Как утверждает Минюст, он распространял материалы антироссийской направленности и недостоверные сведения о решениях российских органов власти, выступал против специальной военной операции и участвовал в распространении материалов иноагентов.

Также проект выражал поддержку лицу, включенному в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его основатели проживают за пределами России.

В список иноагентов включили и проект "Пространство Политика. Новосибирск". По информации ведомства, он распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, а также материалы антироссийской направленности.

Кроме того, проект организовывал мероприятия с участием иностранных агентов и получал информационную поддержку от них и лица, включенного в перечень причастных к экстремизму или терроризму.

Минюст также внес в реестр ООО "Мави Групп". В ведомстве заявили, что компания распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе страны. Кроме того, организация участвовала в распространении материалов антироссийской направленности и получала финансирование из иностранных источников.

Иностранным агентом признана и ассоциация некоммерческих организаций "Международный союз немецкой культуры". По данным Минюста, она получала поддержку из-за рубежа и финансировала деятельность по распространению материалов антироссийской направленности.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, музыканта Александра Орлова и движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань". По данным ведомства, Логинова и Орлов проживают за рубежом и взаимодействовали с иностранными агентами.

Движению вменили распространение недостоверной информации о российских властях и избирательной системе, а также призывы к нарушению территориальной целостности страны.

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