Врачи центра Блохина спасли 83-летнюю женщину от рака накануне ее свадьбы

Фото: MAX/"НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"

Врачи центра Н. Н. Блохина Минздрава России спасли 83-летнюю женщину от рака накануне ее свадьбы. Об этом говорится в телеграм-канале медицинского учреждения.

По данным организации, женщина по имени Валентина занимается спортом, плавает и много ходит. Несмотря на онкологию, она строила планы на будущее, например, планировала выйти замуж. Когда у женщины обнаружили рак прямой кишки, пациентке предстояла операция.

"По стандартной тактике в таких случаях может накладываться временная стома, чтобы снизить риск осложнений", – добавили в медцентре.

Однако Валентина была категорически против: впереди было важное событие, и менять свои планы она не собиралась.

"За благополучный исход операции переживало буквально все наше отделение", – сказал доктор медицинских наук, заведующий отделением колопроктологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Заман Мамедли.

Операция была миниинвазивной. Хирурги сформировали анастомоз и укрепили его по собственной методике, а опухоль извлекли через естественные анатомические отверстия.

В медучреждении обратили внимание, что пациентка строго соблюдала рекомендации врачей и ее выписали в хорошем физическом состоянии – без стомы. Она также пообещала пригласить на свадьбу всю операционную бригаду.

Ранее в Москве врачи вернули 68-летней женщине с искривлением ног возможность ходить. Пациентка не могла передвигаться самостоятельно из-за сильной деформации коленей: ноги были искривлены больше чем на 60 градусов, а суставы стали неустойчивыми.

Травматологи-ортопеды подобрали для нее протезы коленных суставов и решили провести замену в два этапа, чтобы между операциями организм успел восстановиться. Уже после второй операции положение ног вернулось к естественному, и женщина начала восстанавливать привычную подвижность.