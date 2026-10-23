Подмосковные кардиохирурги спасли новорожденного с множественными опухолями сердца

Фото: MAX/"Разборчивым почерком – Минздрав Подмосковья"

Кардиохирурги Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, родившегося с множественными опухолями сердца и головного мозга, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В первые часы жизни ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. У новорожденного диагностировали рабдомиомы обоих желудочков сердца.

Одна из опухолей перекрывала выход из левого желудочка в аорту, из-за чего существовала непосредственная угроза жизни – при полном закрытии просвета кровь перестала бы поступать в большой круг кровообращения. Мальчику требовалась срочная операция.

По словам главного внештатного детского кардиохирурга Подмосковья Андрея Свободова, состояние новорожденного было практически критическим. За время лечения специалисты провели две операции.

Во время первого вмешательства врачи удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка. Операцию выполняли с использованием искусственного кровообращения на остановленном сердце. После нее состояние ребенка улучшилось, однако ему потребовалось продолжительное лечение.

Кроме того, у мальчика возникли нарушения сердечного ритма. Опухоли располагались в области межжелудочковой перегородки и затрагивали проводящую систему сердца. Медики подобрали необходимую терапию и провели вторую операцию, в ходе которой имплантировали электрокардиостимулятор. Устройство помогло предотвратить нарушения ритма и обеспечить нормальную работу сердца.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Мальчика выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее в Москве врачи Детской больницы имени Сперанского прооперировали двухлетнего мальчика с ахалазией кардии – редкой патологией, при которой пища не может нормально проходить из пищевода в желудок. Ребенок поступил в больницу с сильной рвотой. После операции, в ходе которой хирурги устранили спазм и сформировали новый клапан, предотвращающий обратный заброс пищи, мальчика выписали в хорошем состоянии.