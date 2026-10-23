Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 15:34

Общество

Подмосковные кардиохирурги спасли новорожденного с множественными опухолями сердца

Фото: MAX/"Разборчивым почерком – Минздрав Подмосковья"

Кардиохирурги Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, родившегося с множественными опухолями сердца и головного мозга, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В первые часы жизни ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. У новорожденного диагностировали рабдомиомы обоих желудочков сердца.

Одна из опухолей перекрывала выход из левого желудочка в аорту, из-за чего существовала непосредственная угроза жизни – при полном закрытии просвета кровь перестала бы поступать в большой круг кровообращения. Мальчику требовалась срочная операция.

По словам главного внештатного детского кардиохирурга Подмосковья Андрея Свободова, состояние новорожденного было практически критическим. За время лечения специалисты провели две операции.

Во время первого вмешательства врачи удалили опухоль из выходного отдела левого желудочка. Операцию выполняли с использованием искусственного кровообращения на остановленном сердце. После нее состояние ребенка улучшилось, однако ему потребовалось продолжительное лечение.

Кроме того, у мальчика возникли нарушения сердечного ритма. Опухоли располагались в области межжелудочковой перегородки и затрагивали проводящую систему сердца. Медики подобрали необходимую терапию и провели вторую операцию, в ходе которой имплантировали электрокардиостимулятор. Устройство помогло предотвратить нарушения ритма и обеспечить нормальную работу сердца.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Мальчика выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее в Москве врачи Детской больницы имени Сперанского прооперировали двухлетнего мальчика с ахалазией кардии – редкой патологией, при которой пища не может нормально проходить из пищевода в желудок. Ребенок поступил в больницу с сильной рвотой. После операции, в ходе которой хирурги устранили спазм и сформировали новый клапан, предотвращающий обратный заброс пищи, мальчика выписали в хорошем состоянии.

Читайте также


медицинаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика