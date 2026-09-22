В Свердловской области врачи спасли ребенка, проглотившего крестик

Фото: MAX/"Здоровье уральцев Минздрав Свердловской области"

Врачи спасли двухлетнего Дениса из Бисерти, который проглотил нательный крестик во время дневного сна. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Родители заметили пропажу религиозного атрибута после пробуждения ребенка и сразу позвонили в скорую помощь. Бригада медиков доставила мальчика в приемное отделение Бисертской районной больницы, где рентген подтвердил наличие инородного тела в средней трети пищевода.

Для определения тактики лечения бисертские врачи проконсультировались с анестезиологом и детским хирургом Территориального центра медицины катастроф. Поскольку малышу требовалась специализированная помощь, его транспортировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга.

В больнице крестик удалили с помощью эндоскопической техники без осложнений. Состояние пациента стабилизировалось, и на следующий день его выписали домой. Через неделю Денис отметит третий день рождения.

Ранее двухлетний ребенок проглотил электронную плату и попал в больницу в Приморье. Медики извлекли инородное тело эндоскопическими щипцами. Процедура прошла успешно.

