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11 сентября, 16:08

Общество

Подмосковные врачи извлекли из желудка ребенка два крупных комка волос

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили из желудка и кишечника ребенка два крупных комка волос. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители обратились в больницу, указав, что их ребенок жалуется на рвоту и боль в верхней части живота. При обследовании врачи обнаружили в желудке и тонком кишечнике два инородных тела. Из-за больших размеров образований удалить их эндоскопически было невозможно, поэтому медики приняли решение об экстренной операции.

"Через мини-доступ выполнили гастротомию. При извлечении инородного тела выявили, что это трихобезоар – плотный комок волос, сформировавшийся в желудке. Второй трихобезоар находился в тонком кишечнике и уже вызывал начальные признаки кишечной непроходимости", – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Орехово-Зуевской больницы Денис Сиволоб.

Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Пациент выписан из стационара под амбулаторное наблюдение педиатра.

Ранее врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка тайский амулет благополучия. Родители рассказали, что мальчик играл с фигуркой и случайно проглотил ее. После этого они сразу вызвали скорую помощь.

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