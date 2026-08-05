В Подмосковье врачи спасли мальчика, проглотившего тайский амулет

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Тайский амулет благополучия извлекли врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля из желудка мальчика, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По словам родителей, ребенок играл с фигуркой, напоминающей тайский амулет-магнит для благополучия, и случайно проглотил ее. После этого они сразу вызвали скорую помощь.

При поступлении врачи приемного отделения выполнили пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела в желудке. Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев рассказал, что операцию провели с помощью эндоскопической петли без единого разреза. Манипуляция заняла около пяти минут и прошла успешно.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке, его здоровью ничего не угрожает. Как отметили в ведомстве, извлеченная фигурка пополнила коллекцию эндоскопического отделения центра и теперь будет приносить удачу его врачам.

Ранее в Москве врачи спасли юного пациента, который случайно проглотил декоративный камень во время настольной игры. Размер инородного тела составил около двух сантиметров. Врачи удалили его с помощью эндоскопической операции без разрезов. Спустя время ребенка выписали домой в хорошем состоянии.