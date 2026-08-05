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05 августа, 15:10

В мире

Американка поправилась до 90 килограммов из-за апноэ во сне

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Lex Banach

В США 29-летняя женщина Лекс Банах набрала 18 килограммов за полгода без изменения образа жизни из-за апноэ во сне, сообщает Mirror.

Банах рассказала, что в 2020 году с помощью спорта похудела до 72 килограммов и сохраняла результат в течение года. В начале 2021-го она начала быстро набирать вес и за шесть месяцев располнела до 90 килограммов. В 2022 году женщина отказалась от противозачаточных таблеток, но это не изменило ситуацию.

Женщина также жаловалась на затуманенное сознание, сильную усталость, сонливость, вспышки ярости и постоянный голод. В итоге терапевт предположил, что у нее апноэ – расстройство, при котором во сне происходят короткие остановки дыхания. Специальный датчик для сна показал, что за ночь Банах просыпалась до 68 раз.

Врач объяснил, что апноэ может провоцировать увеличение веса, поскольку нарушение сна влияет на метаболизм, вызывает гормональный дисбаланс и снижает уровень энергии. В июне 2023 года Банах получила аппарат, который во время сна нагнетает воздух в специальную маску. Через несколько месяцев она начала замечать изменения в теле, а в течение года похудела на 27 килограммов. В феврале 2024 года повторное исследование показало, что приступы апноэ прошли.

Ранее в американском штате Мичиган супругов обвинили в смерти их 7-летнего сына из-за ожирения. По версии следствия, его гибель стала результатом "исключительного и чудовищного пренебрежения". В момент смерти его рост составлял 117 сантиметров, а вес – 116 килограммов. Здоровый вес при таком возрасте и росте составляет 23–33 килограмма.

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