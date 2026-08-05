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05 августа, 15:23

Шоу-бизнес

Певица Лина Ли сообщила об извинениях Вани Дмитриенко за использование ее вокала

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Певец Ваня Дмитриенко извинился перед коллегой Линой Ли после инцидента на концерте в "Лужниках". Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) рассказала сама исполнительница.

Во время выступления артист исполнил композицию "Ты со мной" вместе со своей сестрой Лерой. Оригинальная версия песни была записана дуэтом с Ли, однако на концерте Дмитриенко использовал фонограмму с вокалом коллеги, на что она обратила внимание.

По словам певицы, на днях Дмитриенко связался с ней и принес извинения. Ли также удалила ролик, чтобы ситуация не распространялась дальше.

"Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она-то точно в этой ситуации не виновата", – поделилась певица.

В августе Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, которому удалось собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте на большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Исполнитель признался, что планирует снова собрать самый большой стадион Москвы.

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