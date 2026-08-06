Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 21:21

Происшествия
Главная / Новости /

Syria TV: два человека погибли при взрыве в микроавтобусе в пригороде Дамаска

Два человека погибли при взрыве в микроавтобусе в пригороде Дамаска

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Два человека погибли при взрыве в микроавтобусе в пригороде Дамаска в Сирии. Об этом сообщает местный телеканал Syria TV, ссылаясь на службу гражданской обороны.

По информации Минздрава страны, в результате происшествия пострадали 13 человек. С фрагментами тел, найденными на месте взрыва, работают судмедэксперты.

О взрыве в микроавтобусе в Джарамане в Сирии стало известно 6 августа. Уточнялось, что там сработало взрывное устройство. После инцидента больницы и отделения неотложной помощи были приведены в повышенную готовность.

Ранее по меньшей мере семь человек погибли и еще 27 пострадали в результате взрыва в полицейском участке в индийском городе Сринагар. Взрыв произошел в тот момент, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика