Syria TV: два человека погибли при взрыве в микроавтобусе в пригороде Дамаска

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Два человека погибли при взрыве в микроавтобусе в пригороде Дамаска в Сирии. Об этом сообщает местный телеканал Syria TV, ссылаясь на службу гражданской обороны.

По информации Минздрава страны, в результате происшествия пострадали 13 человек. С фрагментами тел, найденными на месте взрыва, работают судмедэксперты.

О взрыве в микроавтобусе в Джарамане в Сирии стало известно 6 августа. Уточнялось, что там сработало взрывное устройство. После инцидента больницы и отделения неотложной помощи были приведены в повышенную готовность.

Ранее по меньшей мере семь человек погибли и еще 27 пострадали в результате взрыва в полицейском участке в индийском городе Сринагар. Взрыв произошел в тот момент, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества.

