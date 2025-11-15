Минимум 7 человек погибли в результате взрыва в полицейском участке в Индии

Фото: 123RF/picsperfect

По меньшей мере 7 человек погибли и еще 27 получили ранения в результате взрыва в полицейском участке Ноугам в индийском городе Сринагар. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в правоохрнаительных органах.

По предварительной информации, взрыв произошел в тот момент, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке. В результате происшествия погибли полицейские, сотрудники судебно-медицинской экспертизы и два чиновника администрации Сринагара.

Все пострадавшие были доставлены в 92-й госпиталь индийской армии. Отмечается, что число жертв может увеличиться, так как пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Ранее, 10 ноября, взрыв прозошел возле входа на станцию метро в столице Индии Нью-Дели. В результате чего загорелись и оказались повреждены около 4 автомобилей.

Также при взрыве погибли 12 человек. Сотрудники индийской полиции расследуют происшествие как теракт – на месте были обнаружены следы нитрата аммония.