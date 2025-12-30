"Уральские авиалинии" опровергли информацию о "самолете-призраке" в Стамбуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о якобы несуществующем и "призрачном" рейсе Стамбул – Екатеринбург не соответствует действительности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии".

Ранее СМИ сообщали, что рейс U6-774 вместе с 150 пассажирами не смог улететь из Стамбула. Самолет должен был взлететь в 20:15 29 декабря, но пассажирам якобы объявили, что такого рейса не существует.

"Номер рейса не менялся", – опровергли в пресс-службе перевозчика.

В "Уральских авиалиниях" добавили, что судно изначально прибыло в турецкий город с задержкой из-за сильного ветра. При этом пассажирам оказали все полагающиеся услуги, в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Компания объяснила, что время вылета рейса перенесли на более позднее. Самолет поднялся в воздух в 06:19.



Ранее в аэропорту Шереметьево опровергли информацию о возгорании двигателя самолета. Как сообщали в СМИ и соцсетях, у Boeing 777-200, который принадлежит авиакомпании Nordwind, загорелся двигатель. Борт должен был вылететь в Кайо-Коко.

В Шереметьево указывали, что продолжают принимать и отправлять самолеты, а также обслуживать пассажиров, а в пресс-службе Nordwind подтвердили информацию о технической неисправности воздушного судна, указав, что по этой причине был прерван взлет.

