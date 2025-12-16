16 декабря, 10:24Транспорт
В Шереметьево опровергли возгорание двигателя самолета
Фото: телеграм-канал SHOT
В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о возгорании двигателя самолета. Комментарий предоставила пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник, 16 декабря, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что у самолета Boeing 777-200, который принадлежит авиакомпании Nordwind, загорелся двигатель. Борт должен был вылететь в Кайо-Коко.
На фоне этой ситуации в Шереметьево заявили, что продолжают принимать и отправлять самолеты, а также обслуживать пассажиров.
В свою очередь, в пресс-службе Nordwind подтвердили информацию о технической неисправности воздушного судна, указав, что по этой причине был прерван взлет. В авиакомпании уточнили, что пассажиров отправят в Кайо-Коко на резервном самолете.
Вылет запланирован на 13:30 по московскому времени. Пассажирам предоставят все услуги в рамках федеральных авиационных правил.
Ранее пассажирский самолет Москва – Пхукет, доложивший о пожаре в двигателе, благополучно приземлился в Домодедово. Экипаж в воздухе доложил о происшествии и инициировал тушение. На борту самолета в этот момент находились свыше 400 человек.
