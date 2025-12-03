03 декабря, 23:00Происшествия
Самолет Москва – Пхукет приземлился в Домодедово после пожара в двигателе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пассажирский самолет Москва – Пхукет, доложивший о пожаре в двигателе, благополучно приземлился в Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Аэропорт принял все необходимые меры для посадки.
"Все специальные меры, что нужно делать в этой ситуации, мы делаем", – приводит РИА Новости заявление справочной службы авиагавани.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет готовится возвратиться в аэропорт из-за технической неполадки. Причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стало возгорание второго двигателя.
Экипаж доложил о происшествии и инициировал тушение пожара. На борту самолета в этот момент находились более 400 человек.