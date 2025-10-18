Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшегося на борту аккумулятора

Фото: телеграм-канал Baza

Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за загоревшегося литиевого аккумулятора в ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Инцидент произошел в самолете, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон.

В ручной клади пассажира самопроизвольно загорелся аккумулятор. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию, в результате которой никто не пострадал.

"В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", – указывается в сообщении.

Ранее самолет саудовской авиакомпании Flynas экстренно сел в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Воздушное судно должно было выполнить рейс в Джидду. Однако через восемь минут после вылета экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку.

