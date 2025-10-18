18 октября, 14:54Происшествия
Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшегося на борту аккумулятора
Фото: телеграм-канал Baza
Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за загоревшегося литиевого аккумулятора в ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Инцидент произошел в самолете, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон.
В ручной клади пассажира самопроизвольно загорелся аккумулятор. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию, в результате которой никто не пострадал.
"В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", – указывается в сообщении.
