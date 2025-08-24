Летевший в Петропавловск-Камчатский самолет "Аэрофлота" сел в Нижневартовске

Фото: depositphotos/Nordroden

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 1730 по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, совершил незапланированную посадку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу справочной местного аэропорта.

Собеседник агентства сказал, что лайнер отправился по расписанию в 23:30 по местному времени (21:30 по Москве. – Прим. ред.). При этом он не уточнил причины посадки самолета.

Ранее сигнализация сработала в самолете Москва – Сочи, что не позволило продолжить полет. Лайнер U6-221 передал код 7 700, который говорит о происшествии на борту, и успешно приземлился в Астрахани после решения экипажа уйти на запасной аэродром.

До этого лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в аэропорт Пулково, внезапно развернулся над Румынией и вернулся в Стамбул. После приземления пилота встретили врачи, а для продолжения рейса назначили другого летчика.