Сигнализация сработала на летевшем рейсом Москва – Сочи самолете

Фото: 123RF/langdu8x

Сигнализация сработала на летевшем из Москвы в Сочи самолете, что не позволило безопасно продолжить полет, сообщила выполняющая рейс авиакомпания "Уральские авиалинии".

Ранее СМИ писали, что лайнер отправлением U6-221 передал код 7 700, который говорит о происшествии на борту.

Перевозчик объяснил, что инцидент произошел на борту воздушного судна Airbus A321. После срабатывания сигнализации экипаж решил увести лайнер на запасной аэродром. В результате самолет успешно приземлился в Астрахани.

До этого воздушное судно Ан-2 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в Усть-Большерецком районе Камчатского края. На борту самолета, следовавшего из Мильково на посадочную площадку Озерновское, находились 7 человек.

Никто из них не пострадал. Сам самолет получил повреждения. После случившегося прокуратура инициировала проверку требований закона о безопасности полетов.