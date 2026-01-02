Короткое замыкание могло стать причиной пожара в частном доме в Якутии

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

Короткое замыкание на кухне могло стать причиной пожара в частном доме в якутском селе Сунтар, где погибли 5 человек, в том числе 3 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

Уточняется, что здание не было оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). Окончательные выводы сделает специальная комиссия. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

Граждан призвали устанавливать в домах АДПИ, проверять состояние электропроводки и использовать исправные электроприборы. Кроме того, необходимо следить за печным отоплением и иметь первичные средства пожаротушения, подчеркнули в ведомстве.

О пожаре в селе Сунтар стало известно утром 2 января. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте ЧП работали 6 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.