В Омске блогер – инспектор ДПС отстранен от службы из-за подозрения во взятке

Инспектор ДПС Георгий Степанов из Омска, который вел популярный канал в TikTok, отстранен от службы из-за подозрений в передаче взятки должностному лицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Руководство УМВД РФ по Омской области назначило служебную проверку по данному факту. В случае если вину полицейского докажут, его уволят из органов и привлекут к ответственности. При этом напрямую имя инспектора не сообщается.

В местных СМИ указали, что инцидент со взяткой связан именно со Степановым, который вел блог более чем с 518 тысячами подписчиков. Его ролики собирали сотни тысяч просмотров. Последнее видео было опубликовано в феврале 2022 года.

