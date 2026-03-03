03 марта, 17:52Происшествия
В Омске блогер – инспектор ДПС отстранен от службы из-за подозрения во взятке
Инспектор ДПС Георгий Степанов из Омска, который вел популярный канал в TikTok, отстранен от службы из-за подозрений в передаче взятки должностному лицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Руководство УМВД РФ по Омской области назначило служебную проверку по данному факту. В случае если вину полицейского докажут, его уволят из органов и привлекут к ответственности. При этом напрямую имя инспектора не сообщается.
В местных СМИ указали, что инцидент со взяткой связан именно со Степановым, который вел блог более чем с 518 тысячами подписчиков. Его ролики собирали сотни тысяч просмотров. Последнее видео было опубликовано в феврале 2022 года.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров. По его словам, такая мера не только давно ожидается обществом, но и обеспечит значительные поступления в казну.