СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Информация о найденных телах пропавшей в Красноярском крае во время похода семьи Усольцевых не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Усольцевых якобы обнаружили в шурфе – это небольшая горная выработка небольшой глубины.

"Информация о том, что тела найдены, не соответствует действительности", – подчеркнул представитель ведомства.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Масштабные поиски пропавших начались 2 октября, но были свернуты 12-го числа и свелись к точечным проверкам.

Как сообщал глава "Лизы Алерт" Григорий Сергеев, продолжить прочесывание местности планируется весной 2026 года. Главной целью спасателей станет обширный курумник площадью 4 квадратных километра, который сейчас полностью скрыт под снегом.

