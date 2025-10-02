Семья с пятилетним ребенком пропала во время похода в горы в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярском крае полиция вместе с волонтерами ищет семью из трех человек, пропавшую во время туристического похода в горы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, 28 сентября мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, но до сих пор не вышли на связь.

Поиски проходят в районе Манской петли Партизанского района. В операции задействованы более 50 человек – сотрудники полиции, спасатели, добровольцы и жители окрестных населенных пунктов. Для обследования местности используются беспилотные летательные аппараты.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района", – сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратился знакомый семьи.

Ранее россиянка Эрика Владыко таинственно исчезла в Бангкоке после посещения ночного клуба, оставив свою четырехлетнюю дочь в отеле. Подруга семьи Светлана сообщила, что таксист, с которым ехала пропавшая, подтвердил, что женщина находилась в машине одна.

Дочку женщины передавали в детский дом. Позже к девочке приехала бабушка. Все это время российское посольство находилось в контакте с родными туристки и тайскими правоохранителями. Спустя время Владыко была найдена. Прокуратура Приморского края начала проверку в отношении женщины.