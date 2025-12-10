Как в парке "Москино" воссоздали трамвайные пути начала XX века для фильма "Лиля"

В кинопарке "Москино" построили точную копию трамвайной линии начала XX века для съемок фильма о Владимире Маяковском "Лиля". Какие работы провели для воссоздания транспорта из прошлого, в которых приняли участие более 10 организаций, рассказал генеральный директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.

Символ советского кино

Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – киностудия "Мосфильм"

Трамвай по праву считается одним из самых романтичных и ностальгичных видов транспорта. Поэтому он часто попадает в кинофильмы – для создания нужного антуража или даже как важный элемент сюжетной линии.

Множество шедевров советского кино снято с участием трамвая: "Собачье сердце", "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и много-много других менее известных работ.

В советском кино для съемок использовались существующие трамвайные пути – специальных линий для этого не создавали. Для того чтобы снять сцену с участием трамвая, съемочной группе нужно было выезжать в город и специально договариваться с транспортниками о закрытии линии для киносъемок. Возможно, если бы не все эти трудности, трамваев в советском кино было бы еще больше.

С подвижным составом дело обстояло иначе. Поначалу в фильмах использовали действующие вагоны, однако впоследствии у киностудий появились "любимчики" – знаменитый вагон КМ № 2170 после 40 лет работы на маршрутах стал настоящей кинозвездой. Его можно увидеть в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мастер и Маргарита" 1994 года, "Солнце светит всем". Сейчас он находится в исторической коллекции Московского метрополитена и продолжает принимать участие в съемках.

Полное погружение

При подготовке фильма "Лиля" к декорациям подошли с особой внимательностью. Главный художник картины Сергей Февралев создал полноценную площадку "Москва времен конструктивизма": в ней воссоздана архитектура зданий той эпохи и основные элементы улиц, ретроавтомобили. В сценарии фильма несколько важных сцен предполагали съемку трамвая, поэтому по предложению Мэра Москвы Сергея Собянина решено было построить для площадки настоящую трамвайную линию – прямо как в 1920-х. Этим занялись эксперты "МосТрансПроекта", поскольку именно они обладают наивысшей квалификацией для проектирования подобного объекта.

Для наглядности и наилучшего погружения зрителя в эпоху начала XX века были полностью воссозданы трамвайные пути, контактная сеть и здания трамвайного депо того времени. Но обо всем по порядку.

Электричество – вид энергии

Первая задача, которую нужно было решить при проектировании новой линии, – найти источник электроэнергии. На современных подстанциях контактной сети электричество приходит от питающих центров электросетевых организаций. На площадке "Москино", конечно, таких мощностей не было. Поэтому, чтобы запитать будущую линию, было решено прямо на месте смонтировать дизель-генераторную установку мощностью 600 кВт – этого хватит для движения трех современных трамваев "Львенок-Москва" с полной посадкой. У более ранних моделей расход электроэнергии меньше в десятки раз, поэтому в теории по линии можно было одновременно пустить не два ретровагона, а пять или даже десять.

Дизель-генераторная установка подключена к модульной тяговой подстанции, направляющей ток уже непосредственно в контактную сеть. Это проектное решение позволило оптимизировать затраты и исключить необходимость строительства отдельной тяговой подстанции на площадке. В итоге все получилось дешевле, компактнее и эффективнее.

Художественные столбы

Важным элементом трамвайной линии, над которым велась отдельная работа, стали столбы – опоры контактной сети. Их современный вид совершенно не устраивал художника картины, так как в начале XX века для электроснабжения трамваев использовались чугунные столбы. Они выделялись своей выразительной декоративностью и отличались при этом высокой прочностью. Многие опоры того периода представляли собой настоящие произведения искусства.

По эскизу художника специально для киноплощадки были спроектированы художественные опоры контактной сети, которые отвечают современным требованиям безопасности и при этом имеют исторически достоверный внешний облик.

Со стороны "МосТрансПроекта" было важно проконтролировать технические характеристики: обеспечить двойную изоляцию проводов, настроить высоту подвеса контактной сети, а также провести расчеты несущей способности опоры – какую массу проводов один столб должен и сможет выдержать.

В результате специалистам удалось сохранить исторический внешний вид опор, приведя их в соответствие со всеми современными техническими нормативами. Проект объединил в себе функциональность современного инженерного решения и художественную ценность. Опоры стали не просто элементом инфраструктуры, но и важным художественным элементом съемочной площадки. Данный проект демонстрирует, как современные технологии и художественное видение могут гармонично сочетаться, создавая уникальные решения для кинематографа.

Легендарный звук

Дорожным покрытием для трамвайной линии стала гранитная брусчатка, прямо как в начале XX века, когда она была доминирующим материалом для мощения городских улиц.

Общая протяженность путей составила почти 700 метров, их конструкция выполнена на шпально-щебеночном основании. При проектировании данного объекта нужно было по-настоящему вернуться в прошлое, погрузиться в историю развития трамваев. Дело в том, что современные линии имеют бесстыковые пути, которые позволяют трамваю ехать почти бесшумно. На традиционных путях начала XX века стыки между рельсами были каждые 13 метров, что обеспечивало характерный шум при движении вагонов. Такой звук был неотъемлемой частью городской жизни, по нему узнавался приближающийся трамвай.

Поэтому линию для киносъемок "МосТрансПроект" спроектировал с учетом этой особенности – трамвай можно будет не просто увидеть, но и услышать в будущей кинокартине.

Впервые в XXI веке

После монтажа трамвайных путей и контактной сети нужно было проверить совместимость инфраструктуры и подвижного состава: поедут ли исторические вагоны по новым рельсам, корректно ли работает стыковка пантографа и контактной сети, достаточно ли достоверно выглядит движение вагонов по путям.

Для этого прежде всего необходимо было протестировать инфраструктуру: насколько корректно работают автоматизированные системы управления и устройства релейной защиты, изолированы ли вспомогательные электрические цепи, будет ли работать без сбоев дизель-генераторная установка.

После того как все элементы были протестированы по отдельности и в единой сети, трамвайные пути были готовы к работе. 18 июня вагон КМ № 2170 впервые в XXI веке отправился по "родным" рельсам из эпохи 1920-х.

Всего на площадку кинопарка "Москино" для съемок фильма были перевезены три ретротрамвая из исторической коллекции Московского метрополитена:

вагон "Ф" № 164 ("Фонарный");

вагон "КМ" № 2170 ("Коломенский моторный");

вагон-вышка контактной сети.

Сейчас съемки фильма уже завершились. Чтобы спроектировать одну только трамвайную линию, пришлось задействовать свыше 10 организаций и более 50 различных специалистов.

Все это не ради одной кинокартины – после съемок фильма павильон "Москва времен конструктивизма", как и спроектированная трамвайная линия, останутся в кинопарке "Москино". Там будут снимать другие фильмы, создавать новые истории, кроме того, павильон станет частью экскурсионной программы кинопарка, поэтому все желающие смогут приехать и рассмотреть все в деталях, с головой погрузиться в историческое время.