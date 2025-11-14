Режиссер Маслов: кинозавод "Москино" дает возможность снимать большие истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

"Москино" значительно модернизировал инфраструктуру за последние два года, что позволяет использовать его площадки для съемок крупных кинопроектов. Об этом сообщила пресс-служба кинозавода Агентству "Москва".

"Инфраструктура кинозавода заметно улучшилась по сравнению с двумя годами ранее, когда мы снимали чудо-сериал "Последний богатырь. Наследие". Это, несомненно, радует. Понятно, что есть к чему стремиться и куда расти, но уже есть возможность снимать большие истории", – поделился режиссер проекта Антон Маслов.

По его словам, павильон бронировали за полгода до съемок, так как в Москве для сложных задач локаций практически нет. Часть съемочных дней нового проекта "Последний Богатырь. Колобок" также прошла в павильонах "Москино". Премьера фильма запланирована на 13 августа 2026 года.

В пресс-службе подчеркивают, что инфраструктура продолжает развиваться с учетом запросов кинопроизводителей, что делает площадку все более востребованной среди профессионалов медиаиндустрии.

"Москино" представляет собой креативную площадку, которая объединяет профессионалов кинопроизводства, музыкальной индустрии, медиа, дизайна и моды, а также экспертов в области инновационных технологий и других представителей креативных отраслей.

За время работы площадки на ней были реализованы такие проекты, как "Последний Богатырь. Наследие", "Челюскин. Первые", "Склиф", "Майор Гром", "Тайный город", "Домовенок Кузя – 2" и другие кинокартины.

Ранее народный артист России Сергей Шакуров высоко оценил возможности московского кинопарка "Москино", где завершились съемки исторического сериала "Хозяин Москвы". По его словам, масштабные и хорошо организованные пространства кинопарка позволяют создавать сложные декорации и погружать зрителя в разные исторические эпохи.