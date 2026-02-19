Форма поиска по сайту

19 февраля, 21:27

Политика

Пять государств согласились отправить войска в сектор Газа

Фото: depositphotos/palinchak

Казахстан, Индонезия, Марокко, Косово и Албания выразили готовность направить свои войска в Международные силы безопасности (ISF) для работы в секторе Газа. Об этом заявил командующий этими войсками генерал-майор Джаспер Джефферс, слова которого приводит Reuters.

"Две страны – Египет и Иордания – обязались обучать полицию", – добавил он во время выступления на первом заседании "Совета мира" в США.

В свою очередь, израильские силы безопасности начнут с размещения в городе Рафах на юге Газы, где они будут обучать полицию и постепенно расширять свое присутствие по секторам.

Всего долгосрочный план предполагает размещение 20 тысяч иракских военнослужащих и подготовку 12 тысяч полицейских, обратил внимание Джефферс.

В то же время глава Палестинского комитета послевоенного управления анклавом Али Шаат, также выступавший на заседании, отметил, что в сектор Газа в течение ближайших двух месяцев будут направлены еще не менее 5 тысяч палестинских полицейских для обеспечения безопасности.

"Перед нами сейчас стоят 4 приоритетные задачи, и первая из них – это восстановление безопасности в Газе силами полицейских, которые будут подчиняться единой палестинской власти и нормам единого законодательства", – пояснил он.

Вместе с тем Шаат добавил, что в планах организации значится обеспечение жителей сектора жильем и питанием, а также восстановление основных объектов коммунальной инфраструктуры и работа "по оживлению" экономики региона.

"Наша цель проста: шаг за шагом заложить фундамент мира и стабильности и обеспечить жителям анклава достойную жизнь", – заключил он.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял о готовности страны оказать помощь в обучении полиции в Газе и на палестинских территориях. Однако, по данным Bloomberg, физического присутствия итальянских военных в регионе не планируется.

Вместе с тем администрация американского лидера Дональда Трампа, по информации The Guardian, планирует построить военную базу на юге сектора Газа площадью около 140 гектаров. Она станет оперативным центром для международных сил.

На территории базы смогут разместиться 5 тысяч военнослужащих. К настоящему моменту подрядчик уже осмотрел землю для строительства.

"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

По данным СМИ, глава Белого дома пригласил в организацию 58 стран. Его предложение приняли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Китай и Украина еще не определились, а Франция и Швеция отказались от участия.

