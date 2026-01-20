Китай получил приглашение вступить в "Совет мира" по Газе

Фото: 123RF.com/mazhao

Китай получил приглашение США присоединиться к работе "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, передает ТАСС.

"Совет мира" станет временным органом управления в секторе Газа. В его состав вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Каждый из них будет курировать определенное направление работы для стабилизации и долгосрочного мира в анклаве.

Приглашения вступить в "Совет мира" также получили Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. Последние два политика уже согласились на предложение.