19 января, 16:27

Политика

Трамп предложил Лукашенко войти в "Совет мира" по Газе

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко стать учредителем "Совета мира" по сектору Газа. Глава республики воспринял это положительно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Руслана Варанкова.

"Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности "Совета мира", учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата", – указал он.

По словам Варанкова, это позволит новой международной организации деятельно участвовать в урегулировании любых международных конфликтов. Таким образом удастся построить новую архитектуру безопасности, которую активно продвигает Минск в последние годы.

Трамп анонсировал создание "Совета мира" 16 января. По его словам, организация выступит временным органом управления в секторе Газа. Позднее официальное приглашение принять участие в работе Совета принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Аналогичное приглашение получил Владимир Путин.

