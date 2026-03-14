Ограничения на прием и выпуск судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Ограничения на прилет и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Меры объявлены в связи с атакой БПЛА на Москву, которая была зафиксирована утром 14 марта. Сперва силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву, а после – еще два.

Спустя время стало известно о ликвидации еще одного дрона, а позднее – еще трех БПЛА. Затем появилась информация о нейтрализации еще 6 и двух беспилотников.

