Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

На подлете к столице были уничтожены еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об их успешной ликвидации Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.

Пресечь попытку атаки удалось благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО), уточнил мэр, добавив, что на месте падения фрагментов дронов находятся экстренные службы.

О первом нападении 14 марта градоначальник сообщал примерно в 12:30 по московскому времени. Тогда украинская сторона также направила в сторону мегаполиса два летательных аппарата. Они были оперативно сбиты.