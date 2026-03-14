14 марта, 12:46Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
На подлете к столице были уничтожены еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об их успешной ликвидации Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.
Пресечь попытку атаки удалось благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО), уточнил мэр, добавив, что на месте падения фрагментов дронов находятся экстренные службы.
О первом нападении 14 марта градоначальник сообщал примерно в 12:30 по московскому времени. Тогда украинская сторона также направила в сторону мегаполиса два летательных аппарата. Они были оперативно сбиты.