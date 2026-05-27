Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Астану. У трапа его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

ИЛ-96 президента РФ сопровождали два истребителя ВВС Казахстана. Российского лидера торжественно поприветствовали военный президентский и молодежный оркестры, а в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух государств.

Кроме того, на лазурной ковровой дорожке Путина встречали дети, которые размахивали флагами России и Казахстана. К трапу президентского борта выдвинулся и взводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все роды Вооруженных сил Республики Казахстан.

При встрече Путин и Токаев обменялись рукопожатиями и направились к правительственному терминалу.

Это уже 39-я встреча президентов России и Казахстана. Нынешний визит Путина в Казахстан является особенным, так как уже второй раз за президентский срок получает государственный статус.

Российский лидер пробудет в Казахстане до 29 мая. Ожидается, что 27-го числа в Кедровом доме Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет и неформальный обед.

28 мая состоятся переговоры на высшем уровне. После этого пройдет церемония подписания и обмена документами.

