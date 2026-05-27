В Брянске новорожденная впала в кому и стала паллиативным инвалидом

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Брянска, новорожденная дочь которой, согласно данным в СМИ, впала в кому. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что дело открыто по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сама жительница Брянска Полина в беседе с РИА Новости рассказала, что ребенок родился мертвым, врачам удалось реанимировать девочку лишь на пятой минуте жизни.

Собеседница агентства раскрыла, что роды были тяжелыми. Она жаловалась медикам на нетипичные боли в животе, но специалисты не придали этому должного значения. Женщина подтвердила, что ее новорожденная дочь впала в кому, в мае девочке присвоили паллиативный статус.

Руководитель СУ СК России по Брянской области встретился с женщиной. Он взял расследование дела под свой личный контроль.

