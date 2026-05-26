Жительницу Перми заподозрили в получении соцвыплат на несуществующего ребенка

Женщина из Перми получала социальные выплаты на несуществующего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте.

По данным следствия, речь идет о 28-летней местной жительнице. Она заявила, что родила ребенка вне стен медицинского учреждения, а в местном ЗАГС ей выдали официальное свидетельство.

"После этого женщина обратилась в госорганы с заявлениями на получение выплат на ребенка, которого фактически не существовало", – сказано в сообщении.

Факт мошенничества раскрыли сотрудники 5-го отделения по обслуживанию Орджоникидзевского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Перми. Следователи открыли уголовное дело в отношении девушки по статье УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Расследование продолжается.

