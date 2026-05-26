Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 18:31

Происшествия

Жительницу Перми заподозрили в получении соцвыплат на несуществующего ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Женщина из Перми получала социальные выплаты на несуществующего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте.

По данным следствия, речь идет о 28-летней местной жительнице. Она заявила, что родила ребенка вне стен медицинского учреждения, а в местном ЗАГС ей выдали официальное свидетельство.

"После этого женщина обратилась в госорганы с заявлениями на получение выплат на ребенка, которого фактически не существовало", – сказано в сообщении.

Факт мошенничества раскрыли сотрудники 5-го отделения по обслуживанию Орджоникидзевского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Перми. Следователи открыли уголовное дело в отношении девушки по статье УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Расследование продолжается.

Ранее женщина в Ростове-на-Дону бросила коляску с ребенком на остановке. Прохожие вызывали полицию. Правоохранительные органы составили в отношении матери протокол о неисполнении родительских обязанностей. Местная жительница призналась, что поссорилась с супругом и "психанула".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика