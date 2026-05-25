МВД предупредило о новой схеме мошенничества с "выплатами пенсионерам"
Мошенники начали обманывать российских пенсионеров, притворяясь сотрудниками органов социальной защиты и страховых компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Злоумышленники рассказывают своим жертвам о выплате по некой программе поддержки пенсионеров, однако для этого якобы необходимо внести предоплату. Аферисты также предлагают пожилым людям заменить счетчики по льготной цене и уведомляют о необходимости обновления страхового полиса ОМС с передачей данных.
В МВД отмечают, что в таких случаях задачей мошенников является не только хищение денег, но и установление психологического контроля над людьми, чтобы в дальнейшем продолжать использовать их в преступной деятельности.
Ранее стало известно, что в преддверии Дня защиты детей мошенники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают "платное страхование ребенка" к участию в праздниках.
Мошенники также начали звонить под видом сотрудников поликлиник и приглашать на сдачу анализов – потом они просят назвать код из СМС. Москвичам напомнили, что сотрудники городских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону.
