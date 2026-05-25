Актриса Леонела Мантурова сыграет Валентину Терешкову в фильме "Чайка"

Роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в фильме "Чайка" исполнит актриса Леонела Мантурова, известная по кинокартине "Злой город". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение кинокомпании LEGIO FELIX.

Съемки фильма недавно начались в Москве. В качестве режиссера выступает Антон Мегердичев, знакомый зрителям своей работой над кинокартинами "Сердце пармы" и "Движение вверх".

По словам Мантуровой, ей очень волнительно играть Терешкову, так как это большая ответственность. Актриса заверила, что приложит все усилия для того, чтобы достойно воплотить ее образ на экране.

Для достоверности съемочной группе предоставили доступ к архивным материалам о подготовке и полете, в том числе и к тем, которые ранее никогда не публиковались. Специально для фильма уже созданы декорации космического корабля и Центра управления полетами.

Также в фильме сыграют Дмитрий Чеботарев, Ангелина Стречина, Алексей Кравченко, Денис Власенко, Кирилл Зайцев, Сергей Городничий и другие. Снимать его будут на протяжении трех месяцев.

Планируется, что кинокартину покажут в кинотеатрах 8 апреля 2027 года. Она будет приурочена к 90-летию Терешковой и Дню космонавтики.

