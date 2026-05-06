06 мая, 13:33

Культура

В России снимут ремейк фильма "Курьер" Карена Шахназарова

Фото: кадр из фильма "Курьер"; режиссер – Карен Шахназаров; производство – Мосфильм

В 2027 году в России выйдет современная адаптация культового фильма "Курьер" режиссера Карена Шахназарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Кинотека".

Она получила права на экранизацию одноименной повести, по которой была снята оригинальная лента. Продюсером картины выступит Георгий Малков, известный по фильмам "На деревню дедушке", "Непослушник" и "Я буду рядом", режиссером станет Илья Ермолов, а сценаристом – Михаил Зубко.

Ожидается, что проект подарит новое видение культовой истории с адаптацией к нынешним реалиям и отражением среза современного поколения.

Как рассказали создатели, съемки стартуют в июне. Однако они отказались раскрывать детали кастинга, уточнив только примерную дату выхода в прокат – первый квартал следующего года, когда фильму Шахназарова исполнится 40 лет.

Фильм "Курьер" стал лидером проката в 1987 году. Его посмотрели более 50 миллионов зрителей.

"Спустя 40 лет эти темы по-прежнему актуальны. Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой", – добавил Шахназаров.

Ранее в Ростове-на-Дону стартовали съемки биографического фильма "Баста. Начало игры", посвященного становлению музыканта. Они проходят в местах, знаковых для карьеры рэпера.

Например, в кадре появится поезд, на котором Баста в 1999 году гастролировал по югу России вместе с командой, а в Доме культуры "Энергетик" воссоздали клуб "Команчерро", где проходили первые выступления.

