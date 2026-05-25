Студент потерял ногу после атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Один из студентов колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) потерял ногу после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха, передает ТАСС.

Он пояснил, что врачам пришлось ампутировать конечность, так как она была нежизнеспособна. Сейчас медики делают все возможное для спасения 18-летнего пациента, однако прогнозы делать рано. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, добавил Котуха.

"Это молодой организм, поэтому все возможно. Мы как раз и надеемся на то, что пациент за счет своего молодого возраста все-таки выкарабкается", – сказал специалист.

По его словам, у еще четырех пострадавших, находящихся в ЛРКБ в тяжелом состоянии, прогноз благоприятный.

ВСУ при помощи дронов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

